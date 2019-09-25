البنوك شطبت 60 ألف وظيفة في أوروبا خلال العام الحالي

كان "كوميرتس بنك" قد أعلن الأسبوع الماضي اعتزامه شطب 4300 وظيفة في إطار خطة إعادة الهيكلة التي بدأها منذ ثلاث سنوات. وبهذا وصل إجمالي عدد الوظائف التي أعلنت البنوك العالمية شطبها منذ بداية العام الحالي حوالي 2ر58 ألف وظيفة، 90% منها في أوروبا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية.
وأضافت بلومبرج أن هذه الأرقام تشير إلى ضعف قطاع الصناعة المالية في أوروبا والتي تعاني من سوق مجزئة وتباطؤ نمو الاقتصاد وأسعار الفائدة السلبية، وهو ما جعل نشاط الإقراض غير مربح على مدى نحو نصف عقد من الزمن.
وتلاشت التوقعات ببدء زيادة أسعار الفائدة خلال العام الحالي، في ظل تراجع الأداء الاقتصادي وتصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، مما اضطر البنك المركزي الأوروبي إلى خفض الفائدة مجددا إلى سالب 5ر0% في وقت سابق من الشهر الحالي.
وتصدرت البنوك الألمانية التي تعتمد على التصدير أكثر من أي البنوك في الدول الكبرى الأخرى، قائمة شطب الوظائف حيث يعتزم "دويتشه بنك" أكبر بنوك ألمانيا شطب 18 ألف وظيفة حتى عام 2022، في الوقت الذي قرر فيه الانسحاب من سوق الخدمات المصرفية الاستثمارية. كما شطبت البنوك في
إسبانيا وبريطانيا وفرنسا آلاف الوظائف لتعزيز ربحيتها.
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