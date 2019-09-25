عرض فيلم الببغاء في مسرح Le Palace بمدينة مونتاتير الفرنسية

يُعرض فيلم الببغاء للمخرجة دارين ج. سلّام والمخرج أمجد الرشيد في مسرح Le Palace بمدينة مونتاتير الفرنسية يوم السبت 28 سبتمبر الساعة 2:30 مساءً، وذلك في إطار الدعوة التي تلقاها مهرجان سينما فلسطين في باريس من مؤسسة Twin City، التي تعمل في مدينة مونتاتير ومخيم الدهيشة للاجئين، لعرض مجموعة الأفلام الفلسطينية القصيرة احتفالًا بمرور 30 عاما على تشييد المؤسسة، وسيقدم الفيلم طالبان شاركا في الورشة التي أقامها المهرجان في بداية العام الحالي.

العرض العالمي الأول للفيلم كان في مسابقة المهر القصير ضمن مهرجان دبي السينمائي الدولي ٢٠١٦، كما يعتبر أحد المشاريع الفائزة بدعم مؤسسة روبرت بوش شتيفتونغ الألمانية لأفضل مشاريع الإنتاج الألماني العربي المشترك، حيث فاز في مطلع ٢٠١٥ بجائزة الفيلم في فئة الروائي القصير، وجائزة لجنة التحكيم في مهرجاني توين سيتيز للفيلم العربي في مينيسوتا ومالمو للسينما لعربية بالسويد، وحصل أيضًا على جائزة أفضل فيلم قصير بمسابقة طائر الشمس ضمن فعاليات أيام فلسطين السينمائية.

بطولة التونسية هند صبري والفلسطيني أشرف برهوم، مع ياسمين بن عمارة، إياد حوراني، فراس طيبة، لارا صوالحة وأحمد المدني، ويحكي الفيلم قصة أفراد عائلة مزراحية يهودية تونسية عام 1948، والذين يحاولون الاستقرار في حياتهم الجديدة في حيفا بفلسطين، وهو سيناريو وإخراج دارين ج. سلّام وأمجد الرشيد، وشاركهما في التأليف رفقي عساف.

الفيلم هو إنتاج أردني - ألماني مشترك بين شركة Monokel الألمانية رومان رويتمان وشركة صندوق الحكايا الأردنية TaleBox ديمة عازر، وتتولى توزيعه في العالم العربي شركة.MAD Solutions

دارين ج. سلّام هي مخرجة وكاتبة أردنية حاصلة على ماجستير في الفنون السينمائية من معهد البحر الأحمر للفنون السينمائية (RSICA). ضمن أعمالها خمسة أفلام قصيرة فائزة بالجوائز منها لا زلت حيًا والظلام في الخارج، والتي حصلت على عدة الجوائز وتم عرضها في مهرجانات سينمائية عالمية. فيلمها الروائي القصير الأخير بعنوان الببغاء، وهو مشروع مشترك في الكتابة والاخراج، حصل على جائزة الفيلم من مؤسسة روبرت بوش لعام 2015. تعمل سلّام حاليا على مشروع فيلمها الروائي الطويل الأول بعنوان فرحة، والذي حصل على عدة جوائز وشارك في عدة أسواق أفلام عالمية واقليمية. سلاّم أيضًا شریك مـؤسـس وإداري فـي شـركـة صندوق الحكایا TaleBox، وھي شـركة إنتاج أردنية مقرها عمّان.

أمجد الرشيد هو مخرج ومنتج أردني حاصل على درجة الماجستير في معهد البحر الأحمر للفنون السينمائية (RSICA). بعد حصوله على جائزة أفضل سيناريست عن الخيال القصير في مسابقة إنتاج الأفلام الأولى في عمان في عام ٢٠٠٥، بدأ أمجد العمل كمخرج ومنتج ومصمم إنتاج في مقاطع فيديو موسيقية وأفلام روائية قصيرة وطويلة. في عام ٢٠٠٧، شارك امجد في ملتقى برليناله للمواهب في مهرجان برلين السينمائي الدولي ال ٥٧. ضمن أعماله 5 أفلام قصيرة عُرضت في المهرجانات السينمائية الدولية. في عام ٢٠١٣، أخرج المسلسل الكوميدي الأردني رانيا شو. أمجد يعمل حاليًا على فيلمه الروائي الطويل الأول إن شاء الله ولد - فصل من حياة نوال الخرافية. في كانون الأول ٢٠١٦، تم إدراج أمجد ضمن قائمة "نجوم الغد العرب" بمجلة سكرين دايلي من بين 5 مواهب أفلام ناشئة من العالم العربي.

