عملة "بتكوين" المشفرة تهبط لأدنى مستوى في أكثر من 3 أشهر مقابل الدولار

وأدرجت باكت، وهى منصة للعملات المشفرة تابعة لبورصة انتركوتيننتال المملوكة لسوق نيويورك للاوراق المالية، عقود باكت بتكوين الجديدة أمس الاثنين. وقال محللون إن حجم التداول كان مخيبا للآمال.
وفي أحدث التداولات هبطت بتكوين، العملة الرقمية الأكبر من حيث القيمة السوقية، 12.50 بالمئة إلى 8473 دولارا بعد أن هوت في وقت سابق إلى 7998 دولارا وهو أدنى مستوى لها منذ منتصف يونيو.
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