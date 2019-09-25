"مايكروسوفت" تقترب من تسجيل مليار جهاز يعتمد على نظام تشغيل "ويندوز 10"

وقالت الشركة إن الـ12 شهرا الماضية شهدت تسجيل أجهزة "ويندوز 10" جديدة أكثر من أي عام مضي، وذلك منذ طرح نظام تشغيل "ويندوز 10" بالأسواق في عام 2015.
ويشمل ذلك العدد أجهزة الحاسبات الشخصية والمحمولة واللوحية، بل وحتى أجهزة نظارات الواقع الافتراضي "هولو لينس"، وأجهزة اللعاب الرقمية "إكس بوكس ون".
وتخطط الشركة إلى إسقاط دعم النسخة الأقدم من نظام التشغيل، والتي تحمل الاسم "ويندوز 7" في عام 2020، حيث تتجه معظم الشركات إلى الانتقال إلى النظام الجديد.
وكانت "مايكروسوفت" قد سجلت 700 مليون جهاز يعمل بنظام "ويندوز 10" في سبتمبر 2018، أعقبها 800 مليون جهاز في مارس 2019.
كما تجاوزت النسخة "ويندوز 10" سابقتها "ويندوز7" من حيث درجة الشعبية، بداية العام الجاري، مما يشير إلى ابتعاد المستخدمين عن نسخة نظام التشغيل المكتبي السابقة ذات الشعبية العالية.
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