ناشرو المحتوى على "يوتيوب" يتعرضون لموجة واسعة من هجمات سرقة الحسابات

كشفت تقارير إعلامية عن أن ناشري محتوى الفيديوهات على موقع "يوتيوب" الشهير، لا سيما في مجال مراجعات السيارات، أصبحوا هدفا لموجة كبيرة من عمليات اختراق حساباتهم على المنصة وسرقتها.

وذكرت شبكة "زد دي نت"، أن تلك الاختراقات في الحسابات هي نتيجة حملة منسقة يستخدم فيها المخترقون رسائل البريد الإلكتروني المخادعة لاستدراج الضحايا للدخول إلى صفحات مزيفة تسجيل لخدمات "جوجل"، حيث يجمعون بيانات حسابات المستخدمين.

وأشار التحقيق الذي أجرته الشبكة إلى أن الهجمات أثرت على العديد من المستخدمين حول العالم، حيث امتلأت شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" بالشكاوى من أصحاب حسابات "يوتيوب" التي تعرضت للاختراق وفقدان السيطرة عليها.



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