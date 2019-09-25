مركبة قمرية صينية تكشف مادة غامضة على الجانب البعيد من القمر

اكتشفت المركبة القمرية الصينية يوتو- 2، أو الأرنب اليشمي-2، مادة مجهولة في حفرة الارتطام على الجانب البعيد من القمر.

وتم اكتشاف المادة خلال اليوم القمري التاسع لـ"يوتو 2" خلال عملية استكشافه على القمر، وفقًا لما ذكر مركز استكشاف القمر والفضاء التابع لمصلحة الدولة للفضاء.

وقال المركز، إن وحدات التحكم على الأرض صممت طريقًا لسير المركبة، من أجل السماح لها بإجراء الكشف العلمي على عمق حفرة الارتطام وتوزيع الطراحة.

وأضاف، أنه من المتوقع أن تجلب لنا مركبة يوتو- 2 المزيد من المفاجآت والاكتشافات العلمية.

واستأنف مسبار تشانغ أه -4 ومركبة يوتو- 2 العمل لليوم القمري العاشر على الجانب البعيد من القمر بعد "النوم" خلال الليل القمري شديد البرودة.

واستيقظ المسبار في الساعة 8:26 مساء الاثنين، فيما استيقظت المركبة في الساعة 8:30 مساء الأحد (بتوقيت بكين)، وكلاهما في حالة عمل طبيعية، وفقًا للمركز.