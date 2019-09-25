انخفاض عدد القطط الضالة في كندا

أفادت بيانات جديدة بأن هناك حوالي 17 ألف قطة ضالة تجوب شوارع مدينة تورنتو أكبر المدن الكندية، وهو الرقم الذي يقل عن تقديرات سابقة وذلك بفضل عمليات التعقيم.

وذكرت هيئة الإذاعة الكندية CBC، أن هذا الرقم يستند إلى تحليل أجرته جمعية الرفق بالحيوان في تورنتو استنادًا إلى مسح استقصائي من القائمين على جمعيات رعاية القطط وبيانات أخرى.

وأكد المسئولون أن هذا الرقم يقل عن التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى وجود نحو 100 ألف قطة ضالة قبل عشرة أعوام مضت، ويعزو هذا الانخفاض، ضمن أسباب أخرى إلى برامج التعقيم، التي يقوم بها متطوعون لنقل القطط لإجراء عمليات جراحية للإخصاء لمنع ثم إرجاعهم إلى مستعمراتهم.