ابتكر مجموعة من العلماء الروس بالتعاون مع خبراء من الولايات المتحدة نوعًا جديدًا من أشعة الليزر يمنع اصطدام الكويكبات الصغيرة بكوكب الأرض.

ووفقا للخدمة الصحفية بجامعة كوروليوف للبحوث العلمية في مدينة سامارا الروسية، قام علماء من معهد ليبيديف الفيزيائي للأكاديمية الروسية للعلوم وجامعة كوروليوف وعلماء من جامعة إموري الأمريكية بابتكار أنظمة ليزرية قادرة على منع اصطدام الكويكبات والنيازك بكوكب الأرض.

ويعتمد الليزر الذي تم تطويره في جامعة سامارا على المفهوم الذي اقترحه مايكل هافن أستاذ الكيمياء بجامعة إيموري والذي يقوم بتغيير تركيب الكويكب وتحويله إلى غاز وبذلك يفقد الكويكب الوزن ويخلق قوة الدفع النفاثة.

وفقًا للباحث الروسي بافيل ميخييف، سوف يقوم العلماء بالبحث عن الطريقة المثلى لإنتاج ذرات غاز خامل مستقر وأنماط توليد ليزر فعالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر علماء روس يبتكرون ليزرا لحماية الأرض من الكويكبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.