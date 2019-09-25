وأضافت أن ناسا تتبع الآن كويكبا ضخما قد يكون خطيرا للغاية، ومن المتوقع أن يكون في اقرب نقطة مع كوكب الأرض هذا الأسبوع، ونظرًا لسرعته وضخامته فإن عواقب ضربه للأرض ستكون وخيمة للغاية.
وأشارت إلى أن قطر الكويكب يصل إلى حوالي 1410 قدم أي ضعف حجم هرم مصر الأكبر "خوفو" 3 مرات، ووفقًا لدراسات "ناسا" فإن الكويكب يقترب من الأرض بسرعة 5 آلاف ميل في الساعة.
وأوضحت أن هناك تخوفات من عدم انفجار الكويكب خارج الغلاف الجوي للأرض كما يحدث مع باقي الكويكبات الأصغر حجمًا، فمن المرجح أن يمر عبر الغلاف الجوي الذي من شأنه أن يدك مدينة بالكامل، وقدر العلماء موعد اقترابه من الأرض يوم 24 سبتمبر الساعة 3.27 صباحًا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل اقتراب 5 كويكبات من الأرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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