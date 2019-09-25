تنزانيا تستدعي ممثل الصحة العالمية حول تقارير منشورة في وسائل الإعلام

استدعت تنزانيا الممثل المحلي لمنظمة الصحة العالمية على خلفية تصريحات بشأن رفض الحكومة مشاركة معلومات حول حالات مصابة بالإيبولا.

وذكرت الحكومة التنزانية - في بيان صادر اليوم الثلاثاء نقلته قناة "يورونيوز"- أنها استدعت الممثل المحلي للمنظمة لمعرفة تفاصيل دقيقة من حول تقارير منشورة في وسائل الإعلام.

وقالت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق إن تنزانيا تحجم عن تقديم معلومات مفصلة عن الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس الإيبولا؛ ما يمثل تحديًا أمام الجهود الرامية لمكافحة الوباء.

واتخذت السلطات في شرق ووسط أفريقيا أقصى درجات الاستعداد؛ تحسبًا لانتشار الإيبولا من جمهورية الكونجو الديمقراطية،‭‭ ‬‬حيث أودى المرض بحياة أكثر من 2000 شخص خلال عام.

وبدأت المخاوف من احتمال تفشي المرض في تنزانيا هذا الشهر بعد وفاة امرأة من مرض غير معروف بعد أن ظهرت عليها أعراض تشبه أعراض الإيبولا.

كانت تنزانيا أخطرت منظمة الصحة العالمية رسميًا بأنه لا توجد لديها حالات إصابة بالإيبولا، لكنها أحجمت عن تقديم بيانات مفصلة عن الحالات المشتبه في إصابتها بالمرض.