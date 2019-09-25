عمال "إمبراير" البرازيلية المصنعة للطائرات يضربون عن العمل

وقال اتحاد عمال المعادن في مدينة "ساو خوسيه دوس كامبوس" في بيان أوردت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن الاضراب قد يستمر إلى أجل غير مسمى.
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن اتحاد العمال يسعى للحصول على زيادة في الراتب بنسبة 6.4% تقريبا، وستكون هذه الزيادة هي الأولى خلال أربع سنوات لتتجاوز التضخم.
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