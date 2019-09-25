عمال "إمبراير" البرازيلية المصنعة للطائرات يضربون عن العمل

بدأ عمال المعادن في شركة "إمبراير" البرازيلية المصنعة للطائرات إضرابا عن العمل، ووقفوا الإنتاج في المصنع الرئيسي للشركة الذي يقع خارج مدينة "ساو باولو" جنوب شرقي البلاد.

وقال اتحاد عمال المعادن في مدينة "ساو خوسيه دوس كامبوس" في بيان أوردت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن الاضراب قد يستمر إلى أجل غير مسمى.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن اتحاد العمال يسعى للحصول على زيادة في الراتب بنسبة 6.4% تقريبا، وستكون هذه الزيادة هي الأولى خلال أربع سنوات لتتجاوز التضخم.