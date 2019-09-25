منظمو سباق هولندا لفورمولا 1 يواجهون معضلة بسبب توسعة الحلبة

قبل سبعة أشهر من استضافة هولندا لأول سباق لها في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات منذ 1985، لم يحصل المنظمون بعد على التصاريح التي يحتاجونها لتوسيع حلبة زاندفورت ويقول نشطاء البيئة إنهم يخططون لإيقاف السباق من خلال حكم قضائي.

وبناء على دعم من الحكم القضائي الأخير بشأن انبعاثات النتروجين الذي اوقف الالاف من مشروعات البناء في البلاد، ذكرت مجموعة مناصرة للبيئة إنها ستتصدى لمنظمي السباق بسبب نفس الأمر إذا ما كان هذا ضروريا.

وأوقفت أعلى محكمة في البلاد في مايو ايار الماضي الممارسات الخاصة بمنح تصاريح للبناء قرب المحميات الطبيعية استنادا إلى وعود بتخفيف انبعاثات النتروجين في السنوات المقبلة.

وأدى هذا إلى توقف مشروعات بملايين اليورو بدءا من إقامة طرق سريعة وصولا إلى مناطق سكنية ومطارات.

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وتحيط بحلبة زاندفورت الرائعة، ولكن المتهالكة، محمية طبيعية كبيرة من جانب وشريط ساحلي من جانب آخر.

وقال ساندر ليلي الخبير القانوني في الشؤون البيئية اليوم الثلاثاء "أرى أن فرصة إلغاء السباق تبدو متساوية مع فرصة استمراره.

"سيكون من الصعب للغاية على المنظمين الحصول على التصاريح الضرورية في الوقت المناسب".

ولم يرد منظمو السباق على طلبات للحصول على تعليق اليوم الثلاثاء لكنهم قالوا سابقا إنهم على ثقة بأنه سيمضي قدما كما هو مخطط له.