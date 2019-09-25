أطلقت شركة "جوجل" الأمريكية، عملاق محركات البحث على الإنترنت، خدمة "جوجل بلاي باس" الجديدة للاشتراكات التي تمنح مستخدمي منصة "أندرويد" الوصول لأكثر من 350 تطبيقا ولعبة بدون إعلانات أو مشتريات داخلها.
وتشبه الخدمة الجديدة التي تبدأ بـ 99ر4 دولار أمريكي، خدمة "أبل آركاد" للاشتراكات التي يقدمها صانع هواتف "آي فون" الذكية للأجهزة المحمولة وأجهزة الحاسبات.
وستتوافر خدمة "جوجل بلاي باس" على الأجهزة المعتمدة على نظام "أندرويد" في الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع، على أن يعقبها طرحها في دول أخرى قريبا.
كانت هذه تفاصيل خبر "جوجل" تطلق خدمة للاشتراكات لمجموعة مختارة من التطبيقات والألعاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.