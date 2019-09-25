"جوجل" تطلق خدمة للاشتراكات لمجموعة مختارة من التطبيقات والألعاب

أطلقت شركة "جوجل" الأمريكية، عملاق محركات البحث على الإنترنت، خدمة "جوجل بلاي باس" الجديدة للاشتراكات التي تمنح مستخدمي منصة "أندرويد" الوصول لأكثر من 350 تطبيقا ولعبة بدون إعلانات أو مشتريات داخلها.

وتشبه الخدمة الجديدة التي تبدأ بـ 99ر4 دولار أمريكي، خدمة "أبل آركاد" للاشتراكات التي يقدمها صانع هواتف "آي فون" الذكية للأجهزة المحمولة وأجهزة الحاسبات.

وستتوافر خدمة "جوجل بلاي باس" على الأجهزة المعتمدة على نظام "أندرويد" في الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع، على أن يعقبها طرحها في دول أخرى قريبا.