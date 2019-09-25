استطلاع أجنبي: 95% يعتبرون السيسي رئيسا جيدا

وجه المشاركون في استطلاع للرأي نظمه موقع أجنبي ضربة قوية له، حيث حاول الترويج لوجود تظاهرات ضخمة وقعت في مصر الجمعة الماضية اعتراضا على حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ونشر موقع " sevenbilliontoday" تقريرا نقلا عن عناصر قال إنها مصرية أكدت وجود أكثر من 500 محتجز على خلفية تظاهرات الجمعة الماضى.

وطالب الموقع قراءه بالتصويت على استفتاء حول شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسي موجها سؤالا قال فيه "هل تعتقد أن عبدالفتاح السيسي رئيس جيد"، لتأتي النتائج صادمة له ويؤكد 95% من المشاركين في التصويت أن السيسي رئيس جيد فيما قال 5% بأنهم لا يرون ذلك.

ويعرف موقع "sevenbilliontoday" نفسه على أنه منصة تجمع يعبر عن سكان الأرض البالغ عددهم 7 مليارات نسمة ومن هنا جاء اسمه "sevenbillion".

ويؤكد الموقع عبر موقعه أنه هدف من هذا الاستطلاع استخدام نتائجه للضغط على وسائل الإعلام والمنظمات الدولية للتأثير على الرئيس السيسي.

ويشير الموقع بشكل عام إلى أنه يسعى إلى الضغط على الحكومات والأمم المتحدة ووسائل الإعلام الرئيسية بنتائج تصويت استطلاعات الرأي حول الأحداث العالمية اليومية، مؤكدا أنه يحقق أرباح يقول إنه يتبرع بهذه الأرباح بشكل مباشر للمنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية.