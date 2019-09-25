الجيش الليبي يستهدف ميليشيات مسلحة بالكلية الجوية بمصراتة

شنت مقاتلات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، غارات جوية غرب الكلية الجوية في مصراتة، حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية نقلا عن مصادر، مساء اليوم الثلاثاء.

وأوضحت المصادر، أن الضربات جوية استهدفت هدفين للميليشيات المسلحة في الكلية الجوية في مصراتة.

وكان موقع "ليبيا مباشر" أفادت قبل دقائق، بسماع دوي انفجار في الكلية الجوية مصراتة، مرجحة أنه ناجم عن ضربة جوية.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من استهداف سلاح الجو الليبي، غارات "دقيقة" استهدفت غرفة العمليات التركية داخل الكلية الجوية بمدينة مصراتة.

وصعّد الجيش الوطني من وتيرة ضرباته الجوية بشكل أكثر عنفًا ضد أهداف تابعة لميليشيات حكومة الوفاق، لاسيما في طرابلس ومدينة مصراتة بغرب البلاد.