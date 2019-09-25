وأوضحت المصادر، أن الضربات جوية استهدفت هدفين للميليشيات المسلحة في الكلية الجوية في مصراتة.
وكان موقع "ليبيا مباشر" أفادت قبل دقائق، بسماع دوي انفجار في الكلية الجوية مصراتة، مرجحة أنه ناجم عن ضربة جوية.
ويأتي ذلك بعد أسبوع من استهداف سلاح الجو الليبي، غارات "دقيقة" استهدفت غرفة العمليات التركية داخل الكلية الجوية بمدينة مصراتة.
وصعّد الجيش الوطني من وتيرة ضرباته الجوية بشكل أكثر عنفًا ضد أهداف تابعة لميليشيات حكومة الوفاق، لاسيما في طرابلس ومدينة مصراتة بغرب البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي يستهدف ميليشيات مسلحة بالكلية الجوية بمصراتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.