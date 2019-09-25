ارتفاع حصيلة الزلزال في باكستان لـ19 قتيلًا و150 جريحًا

ارتفعت حصيلة الزلزال القوي الذي ضرب مختلف أجزاء باكستان بقوة 5.8 درجة مساء اليوم إلى 19 قتيلًا و150 جريحًا.

وأفادت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن مدينة "ميربور" الواقعة في كشمير الحرة الخاضعة للسيادة الباكستانية تعد الأكثر تضررا بسبب الزلزال، وبدأت فرق الإنقاذ بعمليات الإنقاذ والإغاثة في المناطق المتضررة.

وحسب تقارير صحيفة، كان مركز الزلزال الذي وقع الساعة 4:01 مساء. حسب التوقيت المحلي، على بعد حوالي 12 كم شمال شرق جيلوم، وهي مدينة في شمال مقاطعة البنجاب، أو 88 كم جنوب شرق روالبندي.

ولا توجد تفاصيل حول الأضرار أو الإصابات المتاحة. وتفيد التقارير أن نيودلهي تعرضت أيضًا للموجات الزلزالية.

يذكر أن الزلزال بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر ضرب أجزاء مختلفة من باكستان يوم الخميس 12 سبتمبر، فيما لم ترد تقارير فورية تفيد بوقوع خسائر مادية أو بشرية.

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