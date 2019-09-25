الحزب الليبرالي يعد بخفض انبعاثات الكربون في كندا إلى الصفر بحلول 2050

وعد الحزب الليبرالي الحاكم في كندا، اليوم الثلاثاء، بخفض صافي انبعاثات الكربون في البلاد إلى الصفر بحلول عام 2050 في حال فوزه في الانتخابات التشريعية القادمة والمقرر لها يوم 21 أكتوبر المقبل.
وتعهد الحزب - في بيان منسوب إلى المرشحين الليبراليين كاثرين ماكينا وجوناثان ويلكنسون وستيفن جيلبولت - بوضع هذه الأهداف الهامة بناء على نصيحة العلماء. وقال الحزب أيضا أنه سيقدم المزيد من الدعم لصناعة التكنولوجيا النظيفة.
ولا تحتوي الخطة على معلومات حول التدابير المحددة التي ستتخذها الحكومة الليبرالية إذا فازت بالانتخابات لخفض الانبعاثات الكربونية إلى المستوى الصفري أو ما هي الأهداف الملزمة قانونا التي ستقدمها، بخلاف التعهد بأنها "تتجاوز هدف الانبعاثات الكندية لعام 2030"، في إشارة إلى تعهد كندا بتخفيض انبعاثات الكربون إلى 30% بحلول عام 2030 بموجب توقيعها على اتفاقية باريس.
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