بيلوسي تعلن فتح تحقيق رسمي بهدف عزل ترامب

وقالت بيلوسي إنّ "تصرفات رئاسة ترامب كشفت عن الحقائق المشينة لخيانة الرئيس لقسمه وخيانته لأمننا القومي وخيانته لنزاهة انتخاباتنا".
وأضافت "لذلك، أعلن اليوم أنّ مجلس النواب يفتح تحقيقًا رسميًا لعزل" الرئيس.
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