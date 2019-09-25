البرلمان الليبى البرلمان يقر إنشاء مجلس أعلى للإعلام

أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، أن مجلس النواب في جلسته، اليوم الثلاثاء، أقر إنشاء مجلس أعلى للإعلام؛ يعنى بوضع السياسات العامة للإعلام في الدولة الليبية.

وأضاف "بلحيق"، بحسب ما نقلت صحيفة "المتوسط" الليبية، أن المجلس الإعلى للإعلام الليبي سيختص أيضًا بمراجعة وإصدار التشريعات والقوانين الخاصة بتنظيم الإعلام، بالإضافة إلى عدد من الاختصاصات التي تهدف إلى تنظيم العمل الإعلامي في الدولة الليبية.

وناقشت جلسة البرلمان الليبي التي انعقدت اليوم، مشروع قانون تعديل يتعلق بمؤسسة الطاقة الذرية، وكذلك قانون تعديل تقاعد العسكريين، إضافة إلى مشروع قانون مركز الخبرة القضائية والمشروع المقدم بشأن تحويل المركز إلى هيئة بحيث تصبح تسميتها "هيئة الخبرة القضائية"، وفق "بليحق".