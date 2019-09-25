إضراب نصف مليون من عمال مناجم الفحم في الهند

نظم ما يصل إلى نصف مليون من عمال المناجم في الهند إضرابا لمدة يوم واحد اليوم الثلاثاء، احتجاجا على قرار الحكومة بالسماح بالاستثمار الأجنبي المباشر في استخراج الفحم.

ووجه الإضراب الذي قامت به خمس نقابات كبرى ضربة قاسية لشركة تعدين الفحم الهندية المملوكة للدولة "كوول إنديا ليميتد"، التي تتحكم في نحو 80 في المائة من إنتاج الفحم في البلاد.

وتعد الهند ثالث أكبر منتج للفحم في العالم بعد الصين والولايات المتحدة. وبشكل عام، يلبي الفحم أكثر من 50 في المائة من احتياجات الهند من الطاقة.

وقال تابان سين الأمين العام لمركز النقابات العمالية الهندية "الإضراب كامل وشامل. هناك توقف كامل في إنتاج وتوزيع ونقل الفحم في نحو 82 منطقة تعدين في جميع أنحاء البلاد".

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وفي خطوة لتحرير قطاع الفحم، قالت الحكومة الهندية الشهر الماضي إنها ستسمح للشركات الأجنبية بالدخول بنسبة 100 بالمئة في عملية تعدين الفحم تجاريا.

وأضاف سين "نطالب بالسحب الفوري لهذا القرار الخطير الرامي إلى تسليم صناعة الفحم لشركات أجنبية. إنه ضد الاقتصاد والمصالح الوطنية للبلاد. سنصعد من غضبنا إذا لم تستمع الحكومة".

وقال وزير الفحم الاتحادي برالهاد جوشي إن الحكومة مستعدة للمحادثات مع النقابات، ولكن لم يتم التوصل إلى اجتماعات بهذا الشأن بعد.