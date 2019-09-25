روسيا: لدينا القدرة لزيادة الإنتاج النفطي بمقدار نصف مليون بي

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، إن روسيا لديها القدرة على زيادة إنتاجها النفطي بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

وأضاف نوفاك، متحدثا إلى الصحفيين، أن من المتوقع أن يبلغ إنتاج النفط الروسي 554-556 مليون طن (11.08-11.12 مليون برميل يوميا) هذا العام. وفي 2018، بلغ الإنتاج نحو 555.84 مليون طن.

وأضاف نوفاك أن السعودية لم تطلب من روسيا زيادة إنتاجها النفطي في أعقاب هجمات على منشأتين نفطيتين في المملكة.