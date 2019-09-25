الاتحاد الأوروبي يستنسخ بطولة جديدة للأندية

وأعلن السلوفيني ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي؛ خلال الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء بالعاصمة السلوفينية ليوبليانا، عن استنساخ تلك البطولة بعد موافقة الاتحاد القاري على أن تقام أول نسخة منهاعام 2021.
كما أعلن "اليويفا" عن إدراج بعض التعديلات ببطولة دوري الأمم الأوروبية، بدءا من نسخة 2020-21؛ على أن يكون عدد المنتخبات في المستويات الثلاثة الأولى 16 في كل منها، بينما سيتكون المستوى الرابع من 7 منتخبات فقط.
وسيجرى تقسيم المنتخبات وفقا لتصنيفها الدولي بعد النسخة الأولى، بينما ستجرى قرعة هذه النسخة في مدينة أمستردام الهولندية في الثالث من مارس 2020.
وأكد اليويفا، أن تقنية الفيديو سيتم تطبيقها بداية من دور خروج المغلوب في بطولة الدوري الأوروبي، كما سيتم استخدامها في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للكرة النسائية عام 2020.
كما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيوصي جميع الاتحادات الأوروبية الـ55 وجميع الأندية الأوروبية، بعدم لعب المباريات في البلدان التي تقيد فيها النساء الوصول إلى الملاعب.
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