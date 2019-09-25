الولايات المتحدة : إزالة السودان من قائمة الإرهاب قد يستغرق سنة

أبلغ المسؤولون الأمريكيون السودان بأن إزالته من قائمة الإرهاب أمر معقد لأنه مرتبط بالكونجرس وقد يستغرق ما بين تسعة أشهر وسنة، حسبما أعلن وزير المالية إبراهيم البدوي.

وقال بدوي في مؤتمر صحفي بالخرطوم، أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سيطلب من البنك الدولي الحصول على 2 مليار دولار للتمويل.

وأشار البدوي إلى أن السودان لم يتمكن حتى الآن من الاستفادة من صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي للحصول على الدعم لأن الولايات المتحدة لا تزال تدرج البلد كدولة راعية للإرهاب.

وأشار إلى أن الوزارة بصدد تشكيل لجنة لاسترداد الأموال المنهوبة خارج البلاد، مشيرًا إلى أن الخرطوم تلقت تعهدات من الأمم المتحدة وبعض المنظمات للمساعدة في هذه القضية.