هيومان رايتس ووتش: لجنة التحقيق الجديدة في السودان تثير القلق

قالت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الحقوقية الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، الأربعاء، إن لجنة التحقيق الجديدة التي شكلتها الحكومة السودانية للتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة في 3 يونيو/حزيران الماضي تثير القلق.

وأوضحت المنظمة في بيان أطلعت عليه “سطر” الأربعاء، أن اللجنة المقترحة المكونة من 7 أعضاء تثير بالفعل مخاوف بشأن تلبية المعايير الأساسية.

وأضاف البيان” . تضم اللجنة ممثلاً عن وزارة الدفاع التي تشرف على جميع القوات المسلحة ، بما في ذلك قوات الدعم السريع (RSF) التي وجدت هيومن رايتس ووتش وغيرها من المراقبين أنها ارتكبت مجموعة واسعة من الانتهاكات التي وقعت خارج مباني وزارة الدفاع مباشرة في 3 يونيو / حزيران”.

وأشار إلى أن عضوية قاضي بالمحكمة العليا في اللجنة تمثل هي الأخرى سبباً للمخاوف بالنظر إلى تعرض القضاء السوداني لهزات كبيرة طوال الثلاثة عقود الماضية مشيرة إلى أن وجوده “لا يجلب بالضرورة مزيدًا من الاستقلالية والنزاهة للجنة”.