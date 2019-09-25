شركة صينية تتمكن من تطوير "بصمة يد" غير قابلة للغش

طورت شركة صينية ناشئة نظام "بصمة" أكثر دقة، يعتمد على الصفات الدقيقة للأوردة داخل يد الإنسان، أطلقت عليه اسم "إير ويف"، وهو نظام تحديد كفاءة فائق الدقة، إذ إنه أكثر دقة مليون مرة من تقنية التعرف على الوجه.

وذكر موقع "أوديتي سنترال" الإلكتروني أنه لا يوجد سوى 80 إلى 280 نقطة على الوجه يمكن للذكاء الصناعي تقييمها عند إجراء مسح للفرد، ولكن إير ويف قادر على مسح أكثر من مليون نقطة صغيرة في راحة اليد في أقل من 0.3 ثانية، مما يجعله غير قابلا للغش.

ويقول تشيه تشينغلو، مؤسس شركة ميلوكس، إن "تقنية إير ويف" المستندة إلى الذكاء الصناعي قادرة على استشعار ملايين النقاط الدقيقة من الأوردة الرئيسية إلى الشعيرات الدموية".

وأضاف: "الأوردة والشعيرات الدموية الرئيسية تحت الجلد فريدة من نوعها، وهي على مستوى خمسة ميكرومتر وأكثر تطورا من أنظمة الطرق في العاصمة".

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ونقلت صحيفة "تشاينا ديلي" عن تشينغلو قوله: "يمكن لتقنية إير ويف تحديد يد واحدة من مليار يد بدقة في أقل من ثلاثة أعشار من الثانية".

يذكر أنه تم الكشف عن تقنية "إير ويف" في عام 2018، وهي موجودة بالفعل في العديد من الكافيتريات ومناطق الخدمة العامة الحكومية في مقاطعة غوانزهو جنوبي الصين.

وأشار موقع "أوديتي سنترال" أن شركة "ميلوكس" تجرى محادثات مع أحد مشغلي المترو في غوانزهو من أجل استخدام خدمة "إير ويف".