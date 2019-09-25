السفارة الأمريكية في بغداد تحذر رعاياها من هجمات محتملة

طالبت السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، رعاياها بالتزام اليقظة والحذر بعد التوتر المتزايد في العراق، مشيرة إلى احتمال استهداف مواطني الولايات المتحدة وأماكن تجمعاتهم.

وقالت السفارة، في تحذير لرعاياها في العراق، على موقعها الرسمي بفيس بوك، الثلاثاء: "تنصح السفارة الأمريكية في بغداد جميع مواطني الولايات المتحدة بالتزام باليقظة، من التوترات المتصاعدة في العراق".

وأضافت "قد تحدث الهجمات في المدن الكبرى دون سابق إنذار، خاصةً بعد حلول الظلام، ومن المحتمل استهداف مواطني الولايات المتحدة والأماكن التي يتجمع فيها مواطنو الولايات المتحدة في مثل هذه الأحداث".

وأشار البيان، إلى مجموعة من الإجراءات التي على مواطني الولايات المتحدة اتخاذها، ومنها عدم السفر إلى العراق، ومراجعة خطط الأمان الشخصية، وحمل هاتف مشحون، وتجنب الأماكن المزدحمة، وتلك المعروفة بوجود الأجانب فيها.

يأتي ذلك إثر سقوط قذيفتي هاون الإثنين قرب مباني السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد.

وأكد التحالف الدولي لمحاربة داعش الثلاثاء، حقه في الرد على أي هجوم تتعرض له قواته في العراق، لافتاً إلى أنه لن يتسامح مع أي هجوم على أفراد ومنشأت أمريكية، وأن قواته توجد هناك بدعوة من الحكومة العراقية.