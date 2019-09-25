الجبهةالثورية: ننعم الآن بمناخ وإرادة سياسية جديدة

قال الهادى إدريس، رئيس الجبهة الثورية السودانية، إن السودان مرت بعدد من مراحل الانتقال السياسي، منذ عام 1956، ومرحلة أخرى في 1964، وثالثة في 1985 حتى الأحداث الأخيرة، لافتا إلى أنه في كل من هذه المرات لم يكن يتم فرض السلام بالشكل المطلوب كما يحدث خلال الفترة الحالية.

وأشار الهادى إدريس، خلال لقاء خاص عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، إلى أن السودان الآن تنعم بمناخ جديد وإرادة سياسية جديدة، خاصة مع يقين الشعب السوداني بأن الحل يكون في معالجة قضايا الحرب وفرض السلام وإلا تنهار الدولة السودانية بأكملها.

وأعرب عن سعادته بشأن انعقاد الاجتماعات في مصر التي هي دولة جارة للسودان، كما أن استقرار مصر يعني استقرار السودان والعكس أيضا.