المجلس الأعلى للتنمية يعلن عن وضع خطة للارتقاء بالخدمة المدنية

أعلن المجلس الأعلى للتنمية البشرية والعمل عن وضع خطة للارتقاء بالخدمة المدنية وشدد المجلس على أن تكون لكل موظف خبرة ومعرفة بسلوك العمل خاصة أن هناك سبعة جدارات أساسية مناط بها تدريب كافة العاملين بالولاية والذين يقدر عددهم بأكثر من 100 ألف موظف.

وطالب الأمين العام للمجلس الأعلى للتنمية البشرية والعمل بالخرطوم عبد العاطي محمد خير خلال مخاطبته ورشة الإعداد للجدارات البشرية والعمل، بضرورة وجود منظومة مؤسسية بغرض الارتقاء بالتدريب دعا الحكومات الجديدة بضرورة وضع قضايا التدريب ضمن أولوياتها.

وربط عبد العاطي تحسين أوضاع العاملين بالتدريب المتخصص والمستمر، وقطع بأن إصلاح مشاكل السودان يتم عبر إصلاح الخدمة المدنية والتدريب المستمر الداخلي والخارجي.