لأول مرة تساوي سعر الدولار بالكاش والشيك مقابل الجنيه السوداني

تساوى يوم الثلاثاء سعر الدولار بالشيك والتحويلات المصرفية مع سعره بالكاش حيث كان الفرق كبيراً في الفترة السابقة نسبة لأزمة السيولة النقدية التي توفرت في هذه الأيام.
وقال الناطق الرسمي بإسم اتحاد المصارف السودانية د. طه الطيب في تصريحات صحفية يوم (وجود وفرة في السيولة النقدية بالبنوك مما يساعد العملاء في سحب أي مبالغ مالية يحتاجون إليها، مضيفاً أنه لا يوجد تحديد للسحب بالنسبة للأفراد والمؤسسات والشركات، مشيراً إلى أن التوريدات تسير بصورة منتظمة).
وسجل يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 في السوق الموازي بحسب صحيفة أخبار الخليج 365 71.00 جنيهاً للتعامل النقدي،بينما سجل الدولار 71.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.
وبلغ سعر الدولار الأمريكي في أواخر عهد الرئيس المعزول عمر البشير 75 جنيهاً سودانياً بالكاش ونحو 95 جنيهاً بالشيك، وإنخفضت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه بعد نجاح ثورة التغيير السودانية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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