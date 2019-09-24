“الخرطوم” جولة جديدة لاجتماعات سد النهضة في أكتوبر المقبل

تستضيف الخرطوم في الخامس من شهر أكتوبر المقبل إجتماعات سد النهضة على مستوى وزراء الري والموارد المائية بدول السودان ومصر وأثيوبيا.

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وقال السفير المصري بالخرطوم حسام عيسى في تصريح بحسب (smc) إن الإجتماع سيسبقه إجتماع آخر للجان الفنية نهاية سبتمبر الجاري بالخرطوم، مبيناً أن الإجتماع سيناقش وضع قواعد واضحة لملء وتشغيل سد النهضة بما لايؤثر على دولتي المصب(السودان ومصر) ولايتعارض مع مصالح كافة الدول، مشيراً إلى أن المقترحات تعرض للوزراء الثلاث في ضوء ما يتوصل إلية إجتماع الخبراء.

يذكر أن إجتماعات سد النهضة التي عقدت بالقاهرة الشهر الجاري لم يتم فيها التوصل لنتائج بشأن ملء وتشغيل السد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)