(73) قتيلاً و22 مفقوداً و16 حالة إغتصاب بأحداث فض اعتصام‎ الخرطوم

أعلنت مفوضية حكومية لحقوق الإنسان في السودان، الثلاثاء، مقتل 73 شخصًا وفقدان 22، إضافة إلى تسجيل 16 حالة اغتصاب، في أحداث فض اعتصام العاصمة الخرطوم قبل نحو 4 أشهر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته حورية إسماعيل، رئيسة المفوضية القومية لحقوق الإنسان (حكومية)، بحسب الأناضول.

وأضافت إسماعيل أن “الاعتصام بالقيادة العامة للجيش، كان سلمياً، وكان على الدولة عدم فضه بالقوة، وعدم التدخل العسكري كان أفضل ضماناً للوصول إلى حل سلمي”.

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وتابعت: “كان على القوات الأمنية إبلاغ المعتصمين بفض الاعتصام، وإعطائهم فرصة مناسبة، وحال رفضوا كان عليها استخدام قوة معقولة تدرجياً، وعدم استخدام أي أسلحة نارية”.

وأضافت: “إذا كان فض الاعتصام أمراً ضرورياً، فكان لا بد من إخطار المنظمين للاعتصام بذلك، ومنحهم مهلة مناسبة لفض الاعتصام سلميا”.

وأشارت أن “عملية القتل للمعتصمين نفذها جنود يرتدون أزياء الشرطة، وقوات الدعم السريع (تابعة للجيش) بالقوة المفرطة”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)