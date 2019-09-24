إصابة جديدة تؤزم موقف المريخ قبل مواجهة الوداد

تعرض نجم منتخبنا الوطني محمد الرشيد للإصابة في المباراة التي جرت مساء أمس الأول في تصفيات الشان و أبعد الرشيد من الملعب بعد مرور نصف ساعة فقط لانطلاقة المباراة وحل “نزار حامد” بديلاً عنه.

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و بحسب صحفية المجهر إصابة “محمد الرشيد” من شأنها أن تؤزم موقف المريخ أكثر قياساً بالاصابات والغيابات قبل مباراتي الهلال الفاشر والوداد بمركب “محمد الخامس” لحساب إياب بطولة الملك “محمد السادس” للأندية العربية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)