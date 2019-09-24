بالفيديو : “هدى عربي” تثير غضب المتابعين بطريقة رقصها

أثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً موقع “فيس بوك” للفنانة “هدى عربي” غضب الكثير من المتابعين .

وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) وجد الفيديو ردود فعل غاضبة من رواد مواقع التواصل وبعض المتابعين للساحة الفنية , حيث يظهر المقطع الفنانة وهي ترقص بحفل في إحدي الصالات مع عازف الايقاعات المشهور “قسوم” بطريقة وصفها البعض بالمغرية .

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ووجد الفيديو الكثير من التعليقات الساخرة حيث قال أحدهم : ( عدم احترام م اكتر مراة كبيرة و فاكة شعرا. ليه م عندها علاقة بالفن عولاق بس ) , وقال آخر : (انتى فرحانه عشان بقيتى فنانة روقى شوية عشان الناس تحترمك) .

وعلق أحد المتابعين ساخراً من العازف “قسوم” قائلاً : ( ياقسوم اسي انت لما تشوف فديوهاتك مع الفنانات بتعيش حياتك عااادي كده وبتنوم مرتاح وبتلاقي الناس في المجتمع وانت مبسوط ).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)