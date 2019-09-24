بالصور : بتكلفة بلغت مليون دولار.. خليجي يطلب من شركة آبل تصميم إصدار خاص من الآيفون لخطيبته

طالب خليجي من شركة آبل تصميم إصدار خاص من الآيفون لخطيبته بتكلفة بلغت مليون دولار لجهاز واحد فقط . وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) تحب خطيبته التصوير مع صديقاتها لذلك تم تصميم ٦ كاميرات خلفية كما طالب نقش لقبها كـ (دلوعة مساعد) من الذهب الخالص . Advertisements

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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