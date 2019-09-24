“النيل الأبيض” فجوة في الإيواء واستمرار المعاناة

التاريخ: 24-سبتمبر-2019
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أكد مفوض العون الإنساني بولاية النيل الأبيض عبدالقوي حامد الصاحب أن حجم الفجوة لمواد الإيواء مازال كبيراً مقارنة بجحم المتضررين من السيول والأمطار والمساعدات الإنسانية التي قدمت للولاية من المجتمع المحلي والمنظمات العربية ومنظمات الأمم المتحدة والولايات .
وقال الصاحب في تصريح بحسب (سونا) إن عدد الأسر المتضررة بالولاية بلغ 30 ألف بالإضافة لتأثر أكثر من 270 مدرسة في المرحلتين الثانوية والأساس .
وامتدح سيادته الدعم الإنساني من الخيرين ودول الكويت والإمارات وقطر والسعودية بالإضافة لدعم ولايات ( شرق وغرب وجنوب دارفور وولاية غرب كردفان ) وقوافل المؤسسات والشركات والهيئات والاتحادات، وقال إنه رغم هذه المساعدات الإنسانية لكن مازالت الفجوة كبيرة لسد النقص في مواد الإيواء والغذاء والصحة.
وأشار الصاحب إلى أن الحصر الميداني للمتضررين مازال مستمراً بعد انحسار المياه من عدد القرى المتأثرة بالسيول والأمطار، وأضاف أن الولاية تواجه حالياً تحدي إيصال المساعدات للمتضررين لتعذر الوصول لهذه المناطق إلا عن طريق الطائرات وأن التحدي الأكبر هو إصحاح البيئة ومكافحة النواقل للحد من أمراض الخريف.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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