“الطفولة” تقود مبادرة للتغيير الإيجابي للشباب في السودان

أكدت نجاة الأسد ممثل المجلس القومي لرعاية الطفولة مقدرة الشباب على التغيير الإيجابي في السودان للامكانيات التي يمتلكها الشباب كما يعول عليهم الكثير في الفترة المقبلة.

وقالت في الملتقى الشبابي الثامن الذي نظمه المجلس القومي للطفولة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة التنمية الدولية البريطانية تحت شعار (مبادرات شبابية يقودها الشباب) قالت التغيير يحتاج لفتح الحوار مع المسؤلين في مجال التوعية المجتمعية محملة الشباب المسؤلية في دعم قضايا الطفولة مشيدة بالجهات المانحة لقضايا الطفولة.

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وقالت الدكتورة أميرة أزهري أمين أمانة الحماية الاجتماعية بالمجلس درج المجلس عقد الملتقى الشبابي منذ 2016م كبرنامج فعال وله أثر واضح على المجتمع داعية أن يخرج الملتقى بمبادرات خلاقة يمكن أن تنفذ في المجتمع وتسهم في التغيير الإيجابي للتخلي عن بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى والحد من زواج الأطفال موضحة أن الملتقى يشارك فيه الشباب من كل الولايات.

من جانبه أكد السيد ديفيد ممثل منظمة التنمية الدولية البريطانية دعم المبادرات الشبابية ومتابعتها وأشاد بمبادرات الشباب في التغيير خلال الفترة السابقة.

وأشار ممثل الشباب أحمد فتحي للتحديات التي واجهت الشباب في التغيير الاجتماعي من ضعف في التواصل بين الشباب والوصول إلى الشباب في بعض المناطق الريفية داعياً لفتح فرص لبعض البرامج ورعاية البرامج من الدولة ومتابعة التغيير لافتاً لأهمية التشبك بين الجهات ذات الصلة.

مما يجدر ذكره أن الملتقى يستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة عدد من الولايات على مختلف القطاعات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)