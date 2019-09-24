الفاتح النقر : الأهلي شندي قادر على الانتصار و الفوز على السلاطين

التاريخ: 24-سبتمبر-2019
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قال الفاتح النقر المستشار الفني للأهلي شندي إن بعثة الفريق وصلت أمس الأول لمدينة شندي بعد أن تم و بحسب صحفية اليوم التالي تعديل المباراة أمام مريخ الفاشر وتقديمها يوماً واحداً لتلعب غداً بعد أن كان محدداً لها السادس والعشرون من الشهر.
ورأي النقر أن فريقه قادر على تقديم أفضل مستواً وتحقيق الفوز ، و أقر بقوة المنافس غير أنه عاد وأكد قدرتهم على مواصلة الانتصارات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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