الفاتح النقر : الأهلي شندي قادر على الانتصار و الفوز على السلاطين

قال الفاتح النقر المستشار الفني للأهلي شندي إن بعثة الفريق وصلت أمس الأول لمدينة شندي بعد أن تم و بحسب صحفية اليوم التالي تعديل المباراة أمام مريخ الفاشر وتقديمها يوماً واحداً لتلعب غداً بعد أن كان محدداً لها السادس والعشرون من الشهر.

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ورأي النقر أن فريقه قادر على تقديم أفضل مستواً وتحقيق الفوز ، و أقر بقوة المنافس غير أنه عاد وأكد قدرتهم على مواصلة الانتصارات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)