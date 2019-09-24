عاجل .. السيسي أمام الأمم المتحدة يطالب بسحب السودان من الدول الراعية للإرهاب

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أهمية رفع السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب، تقديرًا للتحول الإيجابى الذى يشهده البلد الشقيق، وبما يمكنه من مواجهة التحديات الاقتصادية من خلال التفاعل مع المؤسسات الاقتصادية والدولية تلبية لآمال شعبه، وأن يأخذ المكانة التى يستحقها ضمن الأسرة الدولية، وأضاف خلال كلمته أمام الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة والمنعقدة فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية: (تابعتم النتائج الناجحة لتطبيق مبدأ الملكية الوطنية من خلال دور إفريقى فاعل، أثمر عن اتفاق السلام فى إفريقيا الوسطى وتصور مشترك بين الأطراف المختلفة فى السوادان لإدارة المرحلة الانتقالية).

وأوضح بحسب ما أوردته الانتباهة أون لاين – أن دول القارة على يقين بأهمية تطوير شراكات حقيقية وفعالة للتصدى للتحديات السياسية والاقتصادية التى تواجهها، وللحصول على المعرفة والتكنولوجيا وتطوير الموارد البشرية الإفريقية، وتوفير التمويل والدعم السياسى، وهى أمور تعد أساسية لتحقيق أجندة القارة الإفريقية للتنمية 2063. ويأتى موضوع المناقشة العامة للدورة الرابعة والسبعين للأمم المتحدة، تحت عنوان: تعبئة الجهود المتعددة الأطراف من أجل القضاء على الفقر، وتوفير التعليم الجيد، ومكافحة تغير المناخ، وضمان الشمول.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)