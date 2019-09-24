البحرين: لن تشارك في التحالف الأمني في الخليج الذي اقترحته طهران

صرح وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أن بلاده لن تشارك في التحالف الأمني في الخليج الذي اقترحته طهران.
وقال الوزير على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: "نحن نرى أنه اقتراح مضاد للائتلاف الذي نحن جزء منه، وهو تحالف في مضيق هرمز".
وأشار الوزير إلى أنه "لا يمكننا العمل ضمن تحالفين"، وذلك فقاً لوكالة "سبوتنيك".
وكانت الحكومة الإيرانية، قد تقدمت بمبادرة لتشكيل تحالف دولي لضمان الأمن في منطقة الخليج، يضم كلا من إيران والسعودية والعراق والبحرين والإمارات وقطر وعمان والكويت برعاية الأمم المتحدة.
وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في تصريح أدلى به، يوم الاثنين الماضي، خلال فطور عمل مع صحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك قبل انطلاق أعمال الجمعية العامة للمنظمة العالمية: "يجب أن يضم هذا التحالف مبدئيا إيران والعراق والسعودية والبحرين والإمارات وقطر وعمان والكويت وربما اليمن"، وذلك حسب وكالة "رويترز".
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