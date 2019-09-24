بعثة المنتخب الأول تعود للبلاد

وصلت في الساعات الأولى من فجر اليوم بعثة المنتخب السوداني الأول لكرة القدم ، عائدة من تنزانيا بعد مواجهة منتخبها في ذهاب المرحلة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا للاعبين المحليين (شان) الكاميرون 2019م.. وكسبت صقور الجديان النتيجة بهدف وحيد أحرزه ياسر مزمل؛ وترأس البعثة من الاتحاد السوداني لكرة القدم الأستاذ رمزي يحيى عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس لجنة المسابقات.

وسيقام لقاء الإياب يوم 18 أكتوبر المقبل في السودان ، والفائز بمجموع المباراتين سيتأهل إلى النهائيات مباشرة، وكان المنتخب الوطني قد حاز على برونزية الشان في نسختها الأخيرة التي جرت في المغرب فى يناير من العام 2017م.

الدكتور حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية كان في استقبال البعثة والتقى رئيسها الجهازين الفني والإداري، وقدم التهنئة بالنتيجة الطيبة التي خرج بها صقور الجديان مساء الأحد الماضي، واعتبرها خطوة في الطريق الصحيح قبل حسم بطاقة الترشح للنهائيات من الخرطوم، وأثنى برقو على الجهود الكبيرة التي بذلت في المرحلة السابقة، وقال إن اللاعبين كانوا في الموعد، معضدا بأن ثقتهم في الجهاز الفني لم تكن من فراغ، آملا التوفيق في قادم الاستحقاقات.

وقال أيضا إنه يأمل التوفيق لمنتخب الشباب في مواجهة الصدارة أمام منتخب يوغندا صاحب الأرض والجمهور عصر الأربعاء في ختام المرحلة الأولى من بطولة سيكافا.. وقال إن الفوز على جيبوتي والتعادل مع أريتريا بعد أداء مقنع يعتبر بداية موفقة، على أمل بلوغ النهائي في هذه النسخة من البطولة، وختم برقو بأن تحفيزهم الذي درجوا عليه سيكون قائما ولن يألوا جهدا في دعم مسيرة المنتخبات الوطنية حتى تحقق الغايات المنشودة برفع اسم السودان عاليا خفاقا في مختلف المحافل الإقليمية والقارية والدولية.