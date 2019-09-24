المستشارة الألمانية تناقش مع ترامب النزاع مع إيران والقضايا التجارية

ناقشت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال لقاء على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قضية النزاع مع إيران.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الألمانية شتيفين زايبيرت: "على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، التقت المستشارة أنجيلا ميركل، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وخلال اللقاء، دار الحديث عن النزاع مع إيران وكذلك حول المسائل المتعلقة بالتجارة".

وفي وقت سابق، أفادت بعض وسائل الإعلام، بأن ميركل تعتزم مباشرة بعد اللقاء مع ترامب أن تلتقي مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني.

وبدأ اليوم 24 سبتمبر، الأسبوع رفيع المستوى للدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ويستمر حتى يوم الاثنين. وفي سياق آخر كانت قد قالت ميركل، إنها تحدثت مع الرئيس الإيراني حسن روحاني حول كيفية تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن تصريحات ميركل، جاءت على هامش مشاركتها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

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وفي وقت سابق، بحثت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الوضع حول إيران، وقضايا التجارة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن سايبرت، عبر "تويتر": "التقت المستشارة ميركل بالرئيس الأمريكي ترامب، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبحثا النزاع مع إيران، وكذلك القضايا التجارية".

وذكرت وسائل الإعلام في وقت سابق أن ميركل تنوي عقد لقاء مع الرئيس الإيراني حسن روحاني مباشرة بعد المحادثات مع ترامب.