وزيرة الخارجية تبحث مع نظيرها الكويتي فى نيويورك العلاقات الثنائية

بحثت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله، مع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، العلاقات الثنائية بين البلدين، خلال لقائهما على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.

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