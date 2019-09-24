إعفاء وكيل وزارة الصناعة والتجارة وتعيين آخر

أصدر رئيس مجلس الوزراء المفوض، عمر بشير مانيس اليوم “الثلاثاء” قراراً بإعفاء وكيل وزارة الصناعة والتجارة عبدالرحمن عجب أحمد إبراهيم وتعيين، محمد علي عبدالله محمد بديلاً له. و وجه القرار وزارتي الصناعة والتجارة والعمل والتنمية الإجتماعية والجهات المعنية الأخرى إتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

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