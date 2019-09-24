الحائزون على جائزة نوبل يطالبون مؤسسة جيتس بسحب جائزة ناريندرا مودي

دعا ثلاثة من الحائزين على جائزة نوبل مؤسسة "بيل وميليندا جيتس" إلى إلغاء جائزة لرئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي"، وسط قلق متزايد بشأن حقوق الإنسان والوضع في كشمير.

والسيد مودي، الذي تم انتخابه هذا الربيع لفترة ولاية ثانية بأغلبية متزايدة، والذي عقد خلال عطلة نهاية الأسبوع تجمعًا كبيرًا في هيوستن حيث كان دونالد ترامب ضيفًا خاصًا، ومن المقرر أن يحصل على جائزة عن عمله في توسيع الصرف الصحي في الهند.

ولكن النشطاء الذين يتهمون السيد مودي إما بتدبير أو السماح بمقتل مئات المسلمين في ولاية غوجارات، وفشلوا في الآونة الأخيرة في وقف عمليات قتل المسلمين من خلال ما يسمى ب "حماية الأبقار"، فإن المؤسسة ترتكب خطأ.

والثلاثة الحائزين على جائزة نوبل هم "شيرين عبادي"، الناشطة الإيرانية "ميريد ماجواير"، والناشطة "سلام" من إيرلندا الشمالية تم تكريمها عام 1976، والصحفي اليمني "توكل عبد السلام كرمان"، حيث كتبوا رسالة مفتوحة تحث المؤسسة على تغيير قرارها.

وتنص الرسالة: "لقد شعرنا بانزعاج عميق لاكتشاف أن مؤسسة بيل وميليندا جيتس ستقدم جائزة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في وقت لاحق من هذا الشهر".

وأضافوا: "تحت قيادة رئيس الوزراء مودي، انحدرت الهند إلى فوضى خطيرة ومميتة قوضت باستمرار حقوق الإنسان والديمقراطية. هذا أمر مقلق للغاية بالنسبة لنا لأن المهمة المعلنة لمؤسستك هي الحفاظ على الحياة ومحاربة عدم المساواة ".

وقالوا أيضًا: "أن الوضع في ولاية آسام وكشمير التي تديرها الهند مدعاة للقلق الشديد أيضًا".

وتمت مقاطعة مودي من قبل الغرب بسبب ما اعتبره تواطؤه في قتل مئات مسللين في عام 2002، بعد حريق في قطار من الحجاج الهندوس أسفر عن مقتل 59 شخصًا.

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ولم يتم توجيه تهمة إلى السيد "مودي" بأي جريمة ونفى حث الهندوس على قتل جيرانهم المسلمين.

وفي عام 2012، لم يجد التحقيق الذي أنشأته المحكمة العليا في الهند أي دليل ضد مودي، الذي كان آنذاك رئيس وزراء ولاية غوجارات.

وفي عام 2014، تم انتخابه رئيسًا للوزراء كحزب "بهاراتيا جاناتا" القومي الهندوسي المحافظ، أو حزب الشعب الهندي، فاز بأغلبية ساحقة في الانتخابات العامة في ذلك العام.

وفي حين يقول النقاد إنه أشرف على حملة القمع ضد المعارضين وشجع الناشطين الهندوس في الهند، إلا أن المؤيدين يقولون إنه حقق تقدمًا جادًا في معالجة الفساد. وقد قاد أيضًا مشروعًا قام ببناء 100 مليون مرحاض على مدار السنوات الخمس الماضية.

ولم ترد الحكومة الهندية بعد على هذا الجدل، ولم تكن الجهود المبذولة للاتصال بالمتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء ناجحة.

وقالت المؤسسة أن قرار منح الجائزة إلى السيد مودي اتخذته "القيادة العليا" في المنظمة.

