وزير الخارجية الأمريكي يقود حملة لإدانة إيران

بعد إعلان لندن وباريس وبرلين دعمها لواشنطن في تحميل إيران المسؤولية عن الهجوم على منشآت "أرامكو" السعودية، حث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو باقي الدول إلى إدانة طهران.

بومبيو يقود حملة لإدانة إيرانبريطانيا وألمانيا وفرنسا تحمل إيران مسؤولية استهداف "أرامكو"

إيران تهاجم البيان البريطاني الألماني الفرنسي المتعلق بهجوم أرامكو

واعتبر بومبيو في تغريدة على "تويتر" أن إعلان كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا دعمها للولايات المتحدة في تحميل إيران المسؤولية عن الهجوم، الذي استهدف "أرامكو" سيعزز الدبلوماسية وفرص السلام.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "نحث كل الدول على الانضمام إلى إدانة أفعال إيران".

كذلك أعرب بومبيو عن شكر الولايات المتحدة لـ"أصدقائها المقربين، المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، على توضيحهم الجلي لمسؤولية إيران وحدها عن السلوك الحربي ضد المملكة العربية السعودية وتأثيره على المنطقة والعالم".