الإمدادات تعلن افتتاح 3 صيدليات مركزية جديدة بالخرطوم

التاريخ: 24-سبتمبر-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة Advertisements اعلن الصندوق القومي للامدادات الطبية اكتمال الترتيبات والاستعدادات لافتتاح 3 صيدليات مركزية جديدة بمواصفات عالية في كل من ام درمان وبحري والخرطوم (الكلاكلة) . واكد المدير العام للصندوق القومي للامدادات الطبية المكلف د. عبدالرحمن الجعلى بحسب (سونا) ان كافة الترتيبات اكتملت لافتتاح الصيدليات بمواصفات الجودة العالية وذلك تخفيفا على المواطنين للحصول علي الادوية وتوفيرها بأسعار موحدة ومراعاة التوزيع حسب الكثافة السكانية، مؤكدا السعي لتوفير كل الادوية التي يحتاجها المواطن. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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