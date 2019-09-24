بالفيديو : “الشعنونة” تسخر من الناشط “أحمد الضي بشارة” وإمتلاكه للسيارة وتثير إعجاب الملايين

انتشر مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا موقعي “فيس بوك” و “يوتيوب” , المقطع عبارة عن لايف للناشط “احمد الضي بشارة” او “الافتار” كما يحب ان يناديه معجبيه.

وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) أثار المقطع المنتشر سخرية الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي , حيث قام الناشط “احمد الضي” بخلع نظارته ولبسها اكثر من “17” مرة في اقل من دقيقة حيث وصف البعض هذة الحالة بالتوتر .

ووجد الفيديو الكثير من التعليقات الساخرة حيث وصفه احدهم الحالة بانها توتر زائد قائلاً :(دا التوتر الشديد بعد ظهوروا في القنوات العالمية اتصدم بالواقع ههههه

بتزكر اخر مرة جابوه في الحدث قلت في نفسي الود خلاص بشوف نفسوا زي الاصم ولا حمدوك الود قام اتصدم ياخسارة ياود الضي) .

وقال آخر : ( انا صاحب المحل الاشتريت منو النظارة الطبيبة بمبلغ 550 جنية جيب النظارة وتعال شيل قروشك يااااااخ ) .

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وبحسب متابعات المحرر ردت إحدي اشهر رواد مواقع التواصل الاجتماعي المعروفة إسفيريا باسم “الشعنونة” بفيديو في “يوتيوب” حيث قالت : (الزول ده عذبنا ياخ يطلع النظارة ويلبس النظارة ,, ياخ عذبتنا وعذبت النظارة معاك ) .

وبشأن كيفية إمتلاك “الضي” لعربية اضافت “الشعنونة” : ( نحن عارفين العربية جات من وين ) .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)