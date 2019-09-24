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فتح بلاع ضد لاعب المريخ الصيني

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Aljazoli 0 تبليغ

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التاريخ: 24-سبتمبر-2019

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فتح بلاع ضد لاعب المريخ الصيني

روى مشجع المريخ والإداري السابق بقطاع الشباب سر الختم أحمد موسى قصة الاعتداء الذي تعرض له من قبل لاعب المريخ عماد الصيني أمس الأحد وكشف سر الختم للصحيفة الحديث الذي جرى بينه واللاعب وكان سبباً في الاشتباك وقال :و بحسب صحفية آخرلحظة قلت للصيني أن ضربه للاعب الشباب أحمد أمر غير صحيح ويحب أن لايبدر من لاعب كبير تجاه لاعب شاب مازال يتحسس الطريق وأضاف الصيني قال لي أنت معاي أنا.

قلت ليه أيوة معاك انت ليقترب مني و يشتبك معي في تصرف مشين وغير أخلاقي خصوصاً من لاعب يرتدي شعار المريخ.

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وأعرب سر الختم عن دهشته الكبيرة لتدخل الثلاثي سيف تيري وخالد النعسان ومنجد النيل في المشكلة وضربهم له أمام الجميع كاشفاً بانه سيقوم بفتح بلاغ ضدهم بالإضافة لعماد الصيني لاسترداد حقوقه وكرامته وحتى يعرف هؤلاء اللاعبين قيمة الشعار الذي يرتدونه.

وفي ذات السياق شكر سر الختم الكباتن حامد بريمة واباذر شريف على اعتذارهم له عقب الحادثة،موضحاً أنه خفف عليه كثيراً.

 

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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