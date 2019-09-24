مجلس الوزراء إجراءات صارمة لمحاصرة أزمة الوقود

استمع مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري صباح اليوم الثلاثاء برئاسة عمر بشير مانيس وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء المفوض إلى تقرير حول قضايا معاش الناس المتمثلة في الخبز والوقود والمواصلات والدواء.

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وأوضح فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريحات صحفية بحسب سونا – أن الاجتماع استمع إلى تقرير من وزير الطاقة والتعدين أوضح فيه أن الكميات الموجودة من الوقود في المستودعات والمصفاة كافية وليس هنالك نقصاً في الإمدادات البترولية، مؤكداً أن المشكلة الحقيقية تكمن في عملية التوزيع والنقل مشيراً إلى وجود عمليات لتسريب المواد البترولية من قبل بعض ناقلات البترول العاملة في مجال النقل .

وقال فيصل إن مجلس الوزراء اتخذ عدداً من الإجراءات العاجلة لمعالجة هذه المشكلة منها زيادة الكميات المخصصة اليومية للبنزين والجازولين في ولاية الخرطوم والولايات الأخرى ووضع ترتيبات مع غرفة النقل لمعالجة مشكلة النقل بجانب إدخال شركة بتروترانس الحكومية في مجال نقل المشتقات البترولية وتفعيل غرف المراقبة بمشاركة كافة الجهات ذات الصلة لمتابعة انسياب المواد البترولية لمحطات الخدمة، وأضاف وزير الثقافة والإعلام أن المجلس وجه بوقف تحصيل الرسوم في الطرق باعتبارها تعطل ناقلات البترول كما تم توجيه شرطة المرور بتجاوز الأخطاء المرورية الصغيرة حتى لاتكون سبباً في تعطيل الشاحنات، وأبان أن احتياطي البلاد من المواد البترولية يكفي لمدة أربعين يوماً وهنالك كميات كبيرة واردة للبلاد عبر ميناء بورتسودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)