ﻓﺪوى ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ : لهذا السبب (…) اﻋﺘﺬرت ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ المجلس اﻟﺴﻴﺎدي

التاريخ: 24-سبتمبر-2019 فى : أخبار 134 مشاهدة Advertisements ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺒﺮﻭﻓﻴﺴﻮﺭ ﻓﺪﻭﻯ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ: ﺇﻥ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻮﻁﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ، ﻣﻌﺮﺑﺔ ﻋﻦ ﺃﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﻮﻓﻖ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﻛﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬﻢ ، ﻭ أﻭﺿﺤﺖ ﺃﻥ ﺳﺒﺐ ﺍﻋﺘﺬﺍﺭﻫﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺩﻱ ﻫﻮ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ، ﻭﻧﻔﺖ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ . ﻭﺃﻗﺮﺕ ﻓﺪﻭﻯ أﺳﺘﺎﺫﺓ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﺑﺴﻮء ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ، ﻭﻗﺎﻟﺖ : ﺇﻥ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺑﺎﻻً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ، ﻭأﺿﺎﻓﺖ ﻓﺪﻭﻯ بحسب” ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ” : ﻛﻨﺖ ﻋﻀﻮﺓ ﺑﻠﺠﻨﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﺗﻢ ﻓﺼﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ 1992 ﺑﺨﻄﺎﺏ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻋﻤﺮ ﺣﺴﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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